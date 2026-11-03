Piazza Affari: in calo MFE B

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società media e di comunicazione italiana , con una flessione del 2,59%.



Il trend di MediaForEurope mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di MFE B mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 2,969 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 2,907. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 3,031.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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