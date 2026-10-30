Piazza Affari: rosso per MFE A
(Teleborsa) - Ribasso per la società media e di comunicazione italiana, che presenta una flessione del 2,07%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MediaForEurope, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le tendenza di medio periodo di MFE A si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 2,117 Euro. Supporto stimato a 2,061. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 2,173.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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