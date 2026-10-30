Piazza Affari: rosso per MFE A

(Teleborsa) - Ribasso per la società media e di comunicazione italiana , che presenta una flessione del 2,07%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MediaForEurope , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le tendenza di medio periodo di MFE A si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 2,117 Euro. Supporto stimato a 2,061. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 2,173.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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