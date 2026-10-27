Saipem, nuovi contratti di perforazione offshore per 121 milioni di dollari

(Teleborsa) - Saipem si è aggiudicata due nuovi contratti di perforazione offshore per un valore di circa 121 milioni di dollari, rafforzando la visibilità sull'utilizzo della propria flotta per il 2026 ed il 2027.



Il primo contratto, acquisito da Eni Cyprus Limited, riguarda attività di perforazione offshore nell'area economica esclusiva della Repubblica di Cipro mediante la nave da perforazione Saipem 10000. L'avvio delle operazioni è previsto tra novembre 2026 e gennaio 2027. Il secondo contratto, assegnato in Ghana da Eni Ghana Exploration & Production Limited, prevede l'impiego della piattaforma semisommergibile Scarabeo 9 per attività di perforazione offshore in Ghana.

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