A New York, forte ascesa per Copart

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il leader mondiale di aste online e servizi di rivendita di veicoli , che tratta in rialzo del 5,97%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Copart rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Copart è in rafforzamento con area di resistenza vista a 32,58 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 30,72. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 34,44.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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