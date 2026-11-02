A New York, forte ascesa per Copart
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il leader mondiale di aste online e servizi di rivendita di veicoli, che tratta in rialzo del 5,97%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Copart rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Copart è in rafforzamento con area di resistenza vista a 32,58 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 30,72. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 34,44.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```