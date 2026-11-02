Wall Street rimbalza con il petrolio alla vigilia delle elezioni di Midterm

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che mostra un guadagno dell'1,06% sul Dow Jones ; sulla stessa linea, l' S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 7.615 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,25%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l' S&P 100 (+0,36%).



A sostenere la borsa di Wall Street contribuisce il forte calo dei prezzi del petrolio sulle speranze di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Gli investitori guardano intanto alle elezioni di Midterm e a una nuova settimana ricca di risultati societari.



Il Brent è sceso ai minimi da oltre due settimane, con una flessione superiore al 7%, dopo che i colloqui tra l'Iran e funzionari del Qatar per porre fine al conflitto con gli Stati Uniti, in corso da otto mesi, hanno alimentato le aspettative di una possibile ripresa delle forniture energetiche dal Medio Oriente.



Recuperano i titoli tecnologici, ma restano i timori sugli investimenti nell'AI

La maggior parte delle società a grande capitalizzazione e dei titoli growth ha registrato acquisti. Il recupero offre una pausa al comparto tecnologico dopo le pesanti vendite di ottobre, che avevano portato il Nasdaq 100 vicino alla soglia tecnica della correzione. Gli investitori continuano tuttavia a interrogarsi sulla sostenibilità degli ingenti investimenti delle Big Tech nell'intelligenza artificiale e sulla capacità di queste spese di generare rendimenti adeguati.



I dubbi restano evidenti nel caso di Oracle che ha comunicato, attraverso documenti regolamentari, un piano di raccolta da 20 miliardi di dollari mediante emissioni di debito e azioni. L'operazione ha riacceso le preoccupazioni sulla possibilità che il finanziamento degli investimenti nell'intelligenza artificiale attraverso il ricorso al debito diventi più oneroso e difficile da giustificare con l'aumento dei costi di finanziamento.



Anche il nuovo documento depositato da Anthropic in vista della possibile quotazione in Borsa ha alimentato l'attenzione degli investitori. La società ha registrato un forte incremento dei ricavi nel terzo trimestre, accompagnato da una significativa riduzione della perdita netta.



Al top tra i giganti di Wall Street



Sherwin Williams (+4,94%), Amazon (+4,26%), Visa (+3,03%) e Home Depot (+2,86%).



I più forti ribassi



United Health che continua la seduta con -2,59%.



Sotto pressione Chevron , che accusa un calo del 2,37%.



Scivola Apple , con un netto svantaggio dell'1,86%.



In rosso Johnson & Johnson , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,68%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq



IDEXX Laboratories (+20,38%), Monolithic Power Systems (+6,01%), DoorDash (+5,77%) e Copart (+5,51%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Lumentum Holdings , che ottiene -15,10%.



In apnea Marvell Technology , che arretra del 9,96%.



Tonfo di Astera Labs , che mostra una caduta del 7,69%.



Lettera su Seagate Technology , che registra un importante calo del 6,33%.

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