Buzzi e Cementir in rally con l'attesa dei conti

(Teleborsa) - Seduta di forti acquisti sul titoli del settore cementiero con Buzzi
e Cementir
in rialzo, entrambe di circa il 5,6%, rispettivamente in vetta al Ftse Mib
e tra le migliori del Ftse Italia Star
.
Ad alimentare gli acquisti sui titoli potrebbero le aspettative sui conti delle due società che verranno sottoposti all'approvazione dei cda il 5 novembre prossimo
. Il tutto alla luce anche delle indicazioni positive arrivate da Holcim lo scorso 23 ottobre
.
La competitor svizzera ha infatti rivisto al rialzo le previsioni per l'intero anno 2026
relative all'EBIT ricorrente: crescita delle vendite nette e dell'EBIT ricorrente
verso la fascia alta degli obiettivi del piano "NextGen Growth 2030"; crescita organica delle vendite nette di circa il 5%; crescita organica dell'EBIT ricorrente compresa tra il 10% e il 12%; ulteriore incremento del margine dell'EBIT ricorrente; free cash flow di circa 2 miliardi di CHF.
Holcim ha registrato vendite nette dei primi nove mesi 2026
, pari a 12.586 milioni di CHF, in crescita organica del 5,2% annuo, e un EBIT ricorrente
aumentato, sempre su base organica, dell'11,8%, a 2.414 milioni di CHF.
Il quadro tecnico
Su base settimanale, il trend di Buzzi
è più solido rispetto a quello del FTSE MIB.
Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla società attiva nel settore del cemento rispetto all'indice di riferimento. Le implicazioni di breve periodo di Buzzi sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 43,1 euro
. Possibile una discesa fino al bottom 40,9. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 45,3.
Comparando poi l'andamento di Cementir
con il FTSE Italia Star
, su base settimanale, si nota che la società cementiera
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,36%, rispetto a +2,15% dell'indice dei titoli del segmento STAR
).
L'esame di breve periodo di Cementir
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 14,5 euro
e primo supporto
individuato a 13,85
. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 15,15.