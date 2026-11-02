Piazza Affari: risultato positivo per Cementir

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società cementiera , che avanza bene del 2,66%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Cementir rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, il gruppo cementiero è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 13,94 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,72. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 14,16.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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