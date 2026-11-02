Piazza Affari: balza in avanti Buzzi
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società attiva nel settore del cemento, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,59%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Buzzi rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Buzzi sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 42,1 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 40,6. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 43,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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