Danone punta sulla Silver Economy in Cina con un nuovo centro di ricerca

(Teleborsa) - Danone rafforza i propri investimenti nella ricerca in Cina con l'obiettivo di sviluppare nuovi prodotti di nutrizione medicale destinati a una popolazione sempre più anziana. Il gruppo francese, specializzato in prodotti lattiero-caseari e alimenti per la nutrizione, ha inaugurato oggi a Shanghai un nuovo centro di ricerca e innovazione, il terzo laboratorio OneBiome dopo quelli già aperti in Francia e Singapore.



Ricerca, demografia e crescita: la strategia di Danone in Cina

La struttura si concentrerà su diversi ambiti scientifici, tra cui lo studio del microbiota intestinale, con particolare attenzione all'invecchiamento in salute, al mantenimento della mobilità e al supporto delle funzioni muscolari.



La scelta di investire in Cina risponde anche ai profondi cambiamenti demografici del Paese, che rappresenta il secondo mercato di Danone e ha contribuito per il 12% alle vendite globali nel 2025.



A fine ottobre Danone ha confermato le previsioni per il 2026 e annunciato nel terzo trimestre un fatturato di 7,2 miliardi di euro, in crescita del 4% a parità di perimetro, con un aumento del volume/mix dello 0,4% e del prezzo del 3,6%.



La reazione del titolo in Borsa

Il titolo Danone quotato sulla piazza di Parigi passa di mano in progresso dello 0,61%.







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