Danone, vendite aumentano del 4% like for like a 7,23 miliardi nel terzo trimestre

La società conferma le previsioni per il 2026

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre del 2026, Danone ha riportato un fatturato di 7,23 miliardi di euro, in crescita del 4,0% a parità di perimetro, con un aumento del volume/mix dello 0,4% e del prezzo del 3,6%.



Le vendite a perimetro omogeneo nell'area EMEA sono aumentate del 3,9%, con una componente di volume/mix pari a -0,4% e una componente di prezzo pari a +4,3%. In Europa (+1,9%), la componente volume/mix è risultata positiva nei segmenti EDP (lattiero-caseari e prodotti a base vegetale) e acque, ma negativa nel segmento della nutrizione specializzata; il dato complessivo di volume/mix si è attestato a -1,3%, a fronte di un incremento dei prezzi del +3,2%.



Nelle Americhe, le vendite sono cresciute del 4,4%, con una componente volume/mix pari a +0,7% e una componente di prezzo pari a +3,7%. All'interno dell'area, il Nord America ha registrato una crescita delle vendite del 2,4%, con una componente volume/mix pari a -0,6% e una componente di prezzo pari a +3,0%.



Nell'area Asia-Pacifico, le vendite sono aumentate del 3,6%, con una componente volume/mix pari a +1,7% e una componente di prezzo a +1,9%. All'interno di tale area, la regione che comprende Cina, Asia settentrionale e Oceania ha riportato una crescita delle vendite dello 0,1%, con una componente volume/mix negativa pari a -1,6% – legata al segmento delle acque – e una componente di prezzo pari a +1,7%.



La società conferma la guidance per il 2026, in linea con gli obiettivi a medio termine, prevedendo una crescita delle vendite LFL compresa tra +3% e +5%, con un utile operativo ricorrente in crescita a un tasso superiore a quello delle vendite.



(Foto: © Maxim Kuzubov / 123RF)

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