Domanda energia in crescita a 15,7 Gtoe nel 2025: fonti tradizionali all'80%

E' quanto emerge dalla a 25ª edizione del World Energy Review (WER) dell'Eni

(Teleborsa) - La domanda mondiale di energia ha raggiunto circa 15,7 Gtoe nel 2025, con una crescita di poco superiore all’1%, a fronte di un mix energetico pressoché stabile: le fonti energetiche tradizionali (oil, gas e carbone) continuano a soddisfare circa l’80% dei consumi primari mondiali.



E' quanto emerge dalla a 25ª edizione del World Energy Review (WER) dell' Eni , lo strumento di analisi dell'evoluzione dei mercati energetici che viene pubblicato ormai da un quarto di secolo. Nel corso del tempo, il WER si è progressivamente ampliato dal settore oil e gas ai mercati energetici nel loro complesso, fino a ricomprendere nel perimetro energie rinnovabili, minerali critici e indicatori di carattere economico e sociale quali la popolazione ed il PIL. Con l'edizione di quest'anno, dedicata ai dati 2025, il Gruppo rinnova dunque il suo impegno a offrire una lettura chiara e concreta delle dinamiche energetiche globali.



Dal WER emerge, in particolare, che la domanda globale di petrolio è aumentata (+0,9 Mb/g), così come la quella del gas (+1,2%). Parallelamente, è proseguito lo sviluppo delle fonti rinnovabili intermittenti, che crescono a ritmi elevati, con una capacità installata globale che risulta in aumento del 12% rispetto all’anno precedente, e pari a oltre un terzo della capacità elettrica mondiale.



In questo contesto, i minerali critici stanno assumendo una sempre maggiore rilevanza, con la produzione complessiva che è cresciuta nel 2025 in particolare per il litio (+29%) e la grafite (+13%).



L’analisi conferma anche che sicurezza, competitività e sostenibilità ambientale sono sempre più interconnessi, obiettivi da perseguire in modo integrato, secondo criteri di pragmatismo e neutralità tecnologica.



Il WER è disponibile anche in una versione interattiva ed è divenuto punto di riferimento dell’industria energetica. La pubblicazione avviene in due tranche, la prima a luglio - con l’anticipazione delle variabili chiave per i settori oil and gas e le statistiche sulle rinnovabili e minerali critici - la seconda in ottobre - con la declinazione completa di tutte le variabili.

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