Domanda energia in crescita a 15,7 Gtoe nel 2025: fonti tradizionali all'80%
E' quanto emerge dalla a 25ª edizione del World Energy Review (WER) dell'Eni
(Teleborsa) - La domanda mondiale di energia ha raggiunto circa 15,7 Gtoe nel 2025, con una crescita di poco superiore all’1%, a fronte di un mix energetico pressoché stabile: le fonti energetiche tradizionali (oil, gas e carbone) continuano a soddisfare circa l’80% dei consumi primari mondiali.
E' quanto emerge dalla a 25ª edizione del World Energy Review (WER) dell'Eni, lo strumento di analisi dell'evoluzione dei mercati energetici che viene pubblicato ormai da un quarto di secolo. Nel corso del tempo, il WER si è progressivamente ampliato dal settore oil e gas ai mercati energetici nel loro complesso, fino a ricomprendere nel perimetro energie rinnovabili, minerali critici e indicatori di carattere economico e sociale quali la popolazione ed il PIL. Con l'edizione di quest'anno, dedicata ai dati 2025, il Gruppo rinnova dunque il suo impegno a offrire una lettura chiara e concreta delle dinamiche energetiche globali.
Dal WER emerge, in particolare, che la domanda globale di petrolio è aumentata (+0,9 Mb/g), così come la quella del gas (+1,2%). Parallelamente, è proseguito lo sviluppo delle fonti rinnovabili intermittenti, che crescono a ritmi elevati, con una capacità installata globale che risulta in aumento del 12% rispetto all’anno precedente, e pari a oltre un terzo della capacità elettrica mondiale.
In questo contesto, i minerali critici stanno assumendo una sempre maggiore rilevanza, con la produzione complessiva che è cresciuta nel 2025 in particolare per il litio (+29%) e la grafite (+13%).
L’analisi conferma anche che sicurezza, competitività e sostenibilità ambientale sono sempre più interconnessi, obiettivi da perseguire in modo integrato, secondo criteri di pragmatismo e neutralità tecnologica.
Il WER è disponibile anche in una versione interattiva ed è divenuto punto di riferimento dell’industria energetica. La pubblicazione avviene in due tranche, la prima a luglio - con l’anticipazione delle variabili chiave per i settori oil and gas e le statistiche sulle rinnovabili e minerali critici - la seconda in ottobre - con la declinazione completa di tutte le variabili.
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