Spagna, la Banca centrale alza le stime di crescita ma avverte sull’inflazione

(Teleborsa) - L'economia spagnola si conferma dinamica nonostante le tensioni internazionali e il rincaro dell’energia. Secondo le nuove proiezioni macroeconomiche della Banca di Spagna per il terzo trimestre del 2026, il prodotto interno lordo
(PIL
) è atteso in crescita del 2,6% nel 2026 e del 2,2% nel 2027, rispettivamente tre e cinque decimi in più rispetto alle stime formulate a giugno.
A sostenere l’attività economica contribuiscono soprattutto la solidità dei consumi privati, la creazione di posti di lavoro e l’aumento della popolazione. Il ritmo di crescita previsto per il 2026 dovrebbe così mantenersi in linea con quello registrato nel 2025.Inflazione in accelerazione per il caro energia
Il quadro appare meno favorevole sul fronte dei prezzi. L’inflazione è prevista al 3,9% nel 2026 e al 3,7% nel 2027, rispettivamente tre decimi e 1,1 punti percentuali in più rispetto alle proiezioni di giugno.
Le perturbazioni sui mercati energetici, l’aumento del costo dei beni e la persistenza delle pressioni inflazionistiche nel settore dei servizi alimentano le aspettative di un’accelerazione significativa dei prezzi. Nel 2026, l’inflazione generale dovrebbe superare di 1,2 punti percentuali il livello del 2025, mentre quella di fondo, che esclude le componenti più volatili, è attesa in aumento di 0,8 punti.Nel 2027 crescita più moderata
Per il prossimo anno, le prospettive della banca centrale spagnola indicano un rallentamento dell’attività economica e dell’occupazione, in linea con una moderazione della domanda interna. Allo stesso tempo, il graduale riassorbimento dello shock energetico dovrebbe contribuire a ridurre le pressioni sui prezzi.
Le nuove stime delineano quindi uno scenario caratterizzato da una crescita ancora solida, ma accompagnata da un’inflazione più elevata del previsto. L’evoluzione dei mercati energetici e la capacità dell’economia di assorbire il rincaro dei costi resteranno fattori determinanti per le prospettive della Spagna nel biennio 2026-2027.