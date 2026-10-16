Hitachi Energy e Ansaldo Energia siglano MoU per soluzioni integrate a mercato e data center

L'intesa copre tutta la filiera dalla generazione alle reti elettriche sfruttando le competenze dei due attori

(Teleborsa) - Hitachi Energy e Ansaldo Energia hanno firmato un Memorandum of Understanding per sviluppare e commercializzare soluzioni energetiche integrate. L'obiettivo è rispondere alla crescita del fabbisogno elettrico con tempi di realizzazione più rapidi.



L'intesa combina le tecnologie di Ansaldo Energia per turbine a gas e generatori con le competenze di Hitachi Energy nei sistemi di rete: alta tensione, trasformatori, automazione ed elettronica di potenza. Le soluzioni end-to-end partono dalla generazione fino al punto di consumo e saranno rivolte ai mercati ed impiegate anche per applicazioni nei data center.



La domanda globale di elettricità . si ricorda - è destinata quasi a raddoppiare entro il 2050. Negli Stati Uniti l'espansione dell'intelligenza artificiale e dei data center sta generando un forte fabbisogno di nuove infrastrutture.



"La domanda di energia elettrica sta crescendo a un ritmo che non vedevamo da decenni, mentre il mondo entra nell'era dell'elettricità", ha dichiarato Andreas Schierenbeck, CEO di Hitachi Energy, aggiungendo "poiché la crescita della domanda continua a superare quella delle infrastrutture disponibili, la necessità di soluzioni energetiche scalabili e rapidamente implementabili è diventata sempre più urgente. Combinando i nostri punti di forza complementari con quelli di Ansaldo Energia, aiutiamo i clienti a rendere disponibile nuova capacità, ad accelerare i tempi di disponibilità dell'energia e a costruire sistemi energetici resilienti, in grado di sostenere la crescita economica e l'innovazione digitale".



"Rispondere alla crescente domanda mondiale di elettricità richiede una collaborazione più stretta lungo l'intera catena del valore dell'energia", ha affermato Fabrizio Fabbri, CEO di Ansaldo Energia, secondo cui "combinando le tecnologie di Ansaldo Energia per la generazione con le competenze di Hitachi Energy nelle infrastrutture di rete, offriremo soluzioni integrate in grado di accelerare la realizzazione dei progetti e garantire la scala, la flessibilità e l'affidabilità richieste dalla nuova generazione di infrastrutture industriali, digitali ed energetiche".

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