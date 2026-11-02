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Forte interesse per Abbott Laboratories

Finanza
Forte interesse per Abbott Laboratories
(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre
Brilla il produttore di prodotti farmaceutici e medici, tra i titoli dell'indice S&P 100, che chiude la seduta con un aumento dell'1,56%.


Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 106,2 USD, con stop loss posto a quota 70,32 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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