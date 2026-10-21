Abbott, ricavi terzo trimestre in forte crescita ma non soddisfano il consensus

Intervallo di previsione EPS 2026 ristretto a un range tra 5,50 e 5,55 dollari.

(Teleborsa) - Abbott , azienda globale nel campo dell'health care, ha chiuso il terzo trimestre di quest'anno con un fatturato di 13,01 miliardi di dollari, in crescita del 14,5% su base dichiarata (reported) e del 7,0% su base comparabile. L'utile per azione (EPS) diluito rettificato si è attestato a 1,42 dollari.



Numeri che non hanno soddisfatto pienamente gli analisti, con un EPS che è risultato in linea con le stime mentre i ricavi sono stati inferiori ai 13,1 miliardi di consensus.



Highlight industriali



Ad agosto, Abbott ha annunciato l'approvazione da parte della U.S. Food and Drug Administration (FDA) di Libre Duo, il primo sensore indossabile (biowearable) al mondo in grado di monitorare sia il glucosio che i chetoni. Fornendo una visibilità in tempo reale sui livelli di glucosio e chetoni, questa nuova tecnologia aiuta a ottimizzare la gestione del diabete, rilevando l'aumento dei livelli di chetoni che può portare alla chetoacidosi diabetica, una condizione di salute grave per le persone affette da diabete.



L'azienda inoltre ha reso noto di aver ottenuto la marcatura CE per il dispositivo Amulet 360 per l'occlusione dell'auricola atriale sinistra un sistema di nuova generazione progettato per ridurre il rischio di ictus nei pazienti affetti da fibrillazione atriale, e ha lanciato il Similac 360 Total Care Made With Whole Milk, la prima e unica formula liquida per lattanti, commercialmente sterile e pronta all'uso, prodotta con latte intero negli Stati Uniti.



A settembre, Abbott ha annunciato l'approvazione da parte della FDA del catetere per ablazione TactiFlex Duo, dotato di sensori, progettato per erogare sia energia a campo pulsato che energia a radiofrequenza nel trattamento di pazienti affetti da fibrillazione atriale. Nello stesso mese, poi, ha lanciato SimpleScreen CRC, un test di screening per il cancro del colon-retto basato su un prelievo di sangue, approvato dalla FDA e destinato ad adulti di età pari o superiore a 45 anni che presentano un rischio medio di sviluppare la patologia.



Guidance 2026



Abbott prevede per l'intero anno 2026 una crescita delle vendite su base comparabile di circa il 6,0%. La società conferma il valore centrale della previsione precedentemente fornita per l'EPS diluito rettificato dell'intero anno 2026, restringendo l'intervallo a un valore compreso tra 5,50 e 5,55 dollari. Per il quarto trimestre 2026, Abbott prevede un utile per azione diluito rettificato compreso tra 1,62 e 1,67 dollari.



Dividendo



Abbott ha incrementato il proprio dividendo per 54 anni consecutivi. Il 17 settembre 2026, il Cda ha deliberato la distribuzione di un dividendo trimestrale pari a 0,63 dollari per azione, in contanti, che sarà pagato il 16 novembre 2026 agli azionisti iscritti nel libro soci alla chiusura delle attività del 15 ottobre 2026.

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