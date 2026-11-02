New York: su di giri IDEXX Laboratories

(Teleborsa) - Grande giornata per il leader mondiale nello sviluppo di servizi ed esami di laboratorio per animali , che sta mettendo a segno un rialzo del 19,92%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di IDEXX Laboratories evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso IDEXX Laboratories rispetto all'indice.





Le implicazioni di medio periodo di IDEXX Laboratories confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 675,9 USD con primo supporto visto a 633,1. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 605,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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