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Francoforte: andamento rialzista per HeidelbergCement

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per HeidelbergCement
Balza in avanti la compagnia del cemento tedesca, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,89%.
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