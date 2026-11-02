Francoforte: nuovo spunto rialzista per DEUTZ

(Teleborsa) - Seduta positiva per il costruttore di motori , che avanza bene del 2,70%.



Lo scenario su base settimanale di DEUTZ rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario del fornitore di sistemi di propulsione si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 9,46 Euro. Prima resistenza a 9,85. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 9,22.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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