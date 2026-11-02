Madrid: andamento rialzista per Amadeus IT

(Teleborsa) - Scambia in profit l' azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi , che lievita del 2,68%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Amadeus IT rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni di medio periodo di Amadeus IT confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 58,92 Euro con primo supporto visto a 57,08. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 55,88.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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