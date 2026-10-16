Madrid: brillante l'andamento di Amadeus IT

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l' azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi , che tratta in utile del 2,12% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Amadeus IT rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di Amadeus IT rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 55,55 Euro, mentre i supporti sono stimati a 53,89. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 57,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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