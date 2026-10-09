Madrid: brillante l'andamento di Amadeus IT

(Teleborsa) - Seduta positiva per l' azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi , che avanza bene del 2,38%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Amadeus IT rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di Amadeus IT suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 51,99 Euro con tetto rappresentato dall'area 52,85. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 51,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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