Indicazioni rialziste per Apple
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre
Risultato positivo per la casa di Cupertino, parte del Dow Jones, che lievita dell'1,11%.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 340,4 USD, con stop loss individuato a livello 325,4 Dollari USA, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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