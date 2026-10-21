Crescita degli utili, i "Mag-6" senza Nvidia restano ancora indietro rispetto all'S&P 493

(Teleborsa) - Con Meta e Tesla che pubblicheranno i risultati a mercati chiusi, il consensus di LSEG I/B/E/S prevede che gli utili dei "Magnificent 7" cresceranno del 36,2% in questo trimestre, contro il 30,7% dell'S&P 500: si tratta del differenziale di crescita più contenuto dal 2023. Il gruppo comprende Nvidia , Microsoft , Apple , Alphabet , Amazon , Meta e Tesla.



Nvidia si conferma il principale motore, contribuendo per quasi il 61% alla crescita degli utili del gruppo. Escludendo Nvidia, il tasso di crescita degli utili dei restanti sei titoli (Mag-6) scende al 18,7%, un dato inferiore al 29,1% previsto per l'S&P 493; ciò indica "una maggiore ampiezza nella crescita degli utili", si legge in un'analisi di LSEG I/B/E/S.



Un tema ricorrente da monitorare in questo trimestre è l'impatto dei guadagni da rivalutazione di mercato (mark-to-market, MTM) sugli investimenti effettuati dagli hyperscaler. Nel trimestre precedente, tali guadagni MTM hanno incrementato la crescita degli utili a livello di indice di circa 18 punti percentuali, più del doppio rispetto al contributo di sette punti percentuali registrato nel primo trimestre.

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