New York: giornata depressa per Home Depot

(Teleborsa) - Ribasso per il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa , che presenta una flessione del 2,69%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Home Depot più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Home Depot è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 336 USD, mentre il primo supporto è stimato a 330. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 342.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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