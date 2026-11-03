New York: giornata depressa per Home Depot
(Teleborsa) - Ribasso per il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, che presenta una flessione del 2,69%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Home Depot più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Home Depot è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 336 USD, mentre il primo supporto è stimato a 330. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 342.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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