Milano 17:35
49.948 +0,90%
Nasdaq 21:00
28.153 -0,82%
Dow Jones 21:00
52.115 +0,67%
Londra 17:35
10.761 +0,29%
Francoforte 17:35
25.981 +0,63%

Petrolio a 97,3 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 97,3 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 97,3 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```