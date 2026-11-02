Piazza Affari: andamento rialzista per Safilo

(Teleborsa) - Avanza il produttore di occhiali da sole e da vista , che guadagna bene, con una variazione dell'1,98%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Safilo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big dell'occhialeria rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Safilo classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,024 Euro e primo supporto individuato a 1,978. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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