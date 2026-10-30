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Piazza Affari: positiva la giornata per Safilo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: positiva la giornata per Safilo
Seduta positiva per il produttore di occhiali da sole e da vista, che avanza bene dell'1,81%.
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