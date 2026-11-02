Milano
10:14
49.691
+0,38%
Nasdaq
30-ott
28.385
0,00%
Dow Jones
30-ott
51.770
-1,09%
Londra
10:14
10.720
-0,09%
Francoforte
10:14
25.872
+0,21%
Lunedì 2 Novembre 2026, ore 10.30
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: balza in avanti Safilo
Piazza Affari: balza in avanti Safilo
Migliori e peggiori
,
In breve
02 novembre 2026 - 09.35
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Seduta positiva per il
produttore di occhiali da sole e da vista
, che avanza bene dell'1,98%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: Safilo Jumps Ahead
Piazza Affari: positive day for Safilo
Piazza Affari: positiva la giornata per Safilo
Piazza Affari: Safilo on a bullish trend
Titoli e Indici
Safilo Group
+0,51%
Altre notizie
Piazza Affari: strong performance for Safilo
Piazza Affari: andamento rialzista per Safilo
Piazza Affari: andamento sostenuto per Safilo
Piazza Affari: balza in avanti l'indice dei titoli bancari in Italia
Parigi: balza in avanti l'OREAL
Piazza Affari: balza in avanti il comparto oil italiano
Guide
Paniere ISTAT 2026: come si compone, come cambia e come misura l’inflazione
Il paniere ISTAT è l’insieme di beni e servizi utilizzato per seguire l’andamento dei prezzi pagati dalle famiglie e calcolare l’inflazione.
leggi tutto