Milano 10:14
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Nasdaq 30-ott
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Dow Jones 30-ott
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Londra 10:14
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Francoforte 10:14
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Piazza Affari: balza in avanti Safilo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: balza in avanti Safilo
Seduta positiva per il produttore di occhiali da sole e da vista, che avanza bene dell'1,98%.
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