Piazza Affari: giornata depressa per TXT E-solutions

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore internazionale di prodotti e soluzioni software , che tratta con una perdita del 2,44%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di TXT E-solutions rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di TXT E-solutions mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 45,4 Euro con area di resistenza individuata a quota 46,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 44,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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