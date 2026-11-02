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Piazza Affari: giornata depressa per TXT E-solutions

Migliori e peggiori
Piazza Affari: giornata depressa per TXT E-solutions
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore internazionale di prodotti e soluzioni software, che tratta con una perdita del 2,44%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di TXT E-solutions rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario tecnico di TXT E-solutions mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 45,4 Euro con area di resistenza individuata a quota 46,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 44,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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