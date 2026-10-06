L'Indice delle società High Tech italiane prosegue la serie positiva iniziata giovedì scorso (+2,33%)

(Teleborsa) - Mette il turbo l' indice delle società High Tech italiane che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell' EURO STOXX Technology , che mostra un timido +0,27%, e chiude a quota 1.599,62.



Intanto il comparto tecnologico a Milano mostra un robusto rialzo di 4.689,63 punti, dopo un inizio di giornata a quota 204.389,7.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice tecnologia, seduta positiva per Technoprobe , che avanza bene e porta a casa un +2,79%.



Nuovo spunto rialzista per STMicroelectronics , che guadagna bene e porta a casa un +2,22%.



Tra le azioni del Ftse MidCap , balza in avanti Reply , che amplia la performance positiva con un incremento del 2,85%.



Seduta vivace per Sesa , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,78%.



Allunga timidamente il passo TXT E-solutions , che termina la seduta con un modesto progresso dell'1,35%.



Tra le small-cap di Milano, grande giornata per Beewize , che mette a segno un rialzo del 10,00%.



Risultato positivo per Seco , che lievita del 3,30%.



Rialzo marcato per Cy4Gate , che archivia la sessione in utile del 2,52% sui valori precedenti.





Condividi

```