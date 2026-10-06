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L'Indice delle società High Tech italiane prosegue la serie positiva iniziata giovedì scorso (+2,33%)

Finanza, Indici settoriali
L'Indice delle società High Tech italiane prosegue la serie positiva iniziata giovedì scorso (+2,33%)
(Teleborsa) - Mette il turbo l'indice delle società High Tech italiane che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell'EURO STOXX Technology, che mostra un timido +0,27%, e chiude a quota 1.599,62.

Intanto il comparto tecnologico a Milano mostra un robusto rialzo di 4.689,63 punti, dopo un inizio di giornata a quota 204.389,7.

Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice tecnologia, seduta positiva per Technoprobe, che avanza bene e porta a casa un +2,79%.

Nuovo spunto rialzista per STMicroelectronics, che guadagna bene e porta a casa un +2,22%.

Tra le azioni del Ftse MidCap, balza in avanti Reply, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,85%.

Seduta vivace per Sesa, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,78%.

Allunga timidamente il passo TXT E-solutions, che termina la seduta con un modesto progresso dell'1,35%.

Tra le small-cap di Milano, grande giornata per Beewize, che mette a segno un rialzo del 10,00%.

Risultato positivo per Seco, che lievita del 3,30%.

Rialzo marcato per Cy4Gate, che archivia la sessione in utile del 2,52% sui valori precedenti.

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