L'Indice delle società High Tech italiane prosegue la serie positiva iniziata giovedì scorso (+2,33%)
(Teleborsa) - Mette il turbo l'indice delle società High Tech italiane che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell'EURO STOXX Technology, che mostra un timido +0,27%, e chiude a quota 1.599,62.
Intanto il comparto tecnologico a Milano mostra un robusto rialzo di 4.689,63 punti, dopo un inizio di giornata a quota 204.389,7.
Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice tecnologia, seduta positiva per Technoprobe, che avanza bene e porta a casa un +2,79%.
Nuovo spunto rialzista per STMicroelectronics, che guadagna bene e porta a casa un +2,22%.
Tra le azioni del Ftse MidCap, balza in avanti Reply, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,85%.
Seduta vivace per Sesa, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,78%.
Allunga timidamente il passo TXT E-solutions, che termina la seduta con un modesto progresso dell'1,35%.
Tra le small-cap di Milano, grande giornata per Beewize, che mette a segno un rialzo del 10,00%.
Risultato positivo per Seco, che lievita del 3,30%.
Rialzo marcato per Cy4Gate, che archivia la sessione in utile del 2,52% sui valori precedenti.
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