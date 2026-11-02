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Piazza Affari: si concentrano le vendite su TXT E-solutions

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: si concentrano le vendite su TXT E-solutions
Retrocede il fornitore internazionale di prodotti e soluzioni software, con un ribasso del 2,44%.
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