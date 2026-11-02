Piazza Affari: movimento negativo per WIIT

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico , che presenta una flessione del 2,05%.



Lo scenario su base settimanale di WIIT rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di WIIT segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 25,92 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 26,87. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 25,58.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```