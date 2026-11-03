Piazza Affari: movimento negativo per WIIT

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico , che presenta una flessione dell'1,94%.



Lo scenario su base settimanale di WIIT rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo di WIIT evidenzia un declino dei corsi verso area 24,98 Euro con prima area di resistenza vista a 25,58. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 24,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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