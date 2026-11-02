Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Zignago Vetro
(Teleborsa) - Avanza il produttore di contenitori in vetro, che guadagna bene, con una variazione del 2,63%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Zignago Vetro, che fa peggio del mercato di riferimento.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 6,687 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 6,517. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 6,403.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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