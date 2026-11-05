Zignago Vetro, ricavi stabili sui nove mesi trainati dal recupero del terzo trimestre

(Teleborsa) - I Ricavi consolidati del Gruppo Zignago Vetro al 30 settembre 2026 ammontano a 448,4 milioni di euro, in leggera flessione rispetto a 450,3 milioni nel corrispondente periodo dell’anno precedente. I Ricavi al di fuori del territorio italiano, pari a 142,6 milioni di euro, rappresentano 31,8% dei Ricavi (+ 3,4% rispetto a 137,9 milioni nei primi nove mesi 2025; 30,6% del Fatturato).



L’Ebitda, pari a 83,7 milioni di euro, è in incremento del +6,9% rispetto allo stesso periodo del 2025 (78,3 milioni) con un’incidenza sui Ricavi del 18,7% (17,4% al 30 settembre 2025). L’Ebit è pari a 33,3 milioni di euro, + 33,2% rispetto a 25 milioni nel 2025), con un’incidenza sui Ricavi del 7,4% rispetto a 5,5% al 30 settembre 2025. L’Utile netto del Gruppo è pari a 19,9 milioni di euro, rispetto a 13,2 milioni nei primi nove mesi del 2025 (+51,3%) e rappresenta il 4,5% dei Ricavi (2,9% nello stesso periodo 2025).



Gli Investimenti tecnici netti realizzati ammontano a 61,7 milioni di euro (40,3 milioni nel medesimo periodo del 2025). Il Free cash flow prima degli investimenti è pari a 75,9 milioni di euro (+ 105 milioni nel 2025); dopo gli investimenti, è pari a 13,9 milioni di euro (64,0 milioni nel 2025). L’indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2026, è pari a 267,8 milioni di euro, rispetto a 269,8 milioni al 31 dicembre 2025.



Il terzo trimestre



Nel solo terzo trimestre, i Ricavi sono pari a 144,4 milioni (+ 1,8%), l’Ebitda ammonta a 25,0 milioni (-7,3%), con il relativo margine sui ricavi al 17,3% (19% 3Q25) e l’Ebit è pari a 8,6 milioni (-1,6%), con un’incidenza sui Ricavi di 6,0% rispetto a 6,2% del 3Q25. Il trimestre chiude con un risultato netto di 3,6 milioni di euro, inferiore del 18,4% rispetto a 4,4 milioni di euro del terzo trimestre 2025.

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