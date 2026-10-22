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Piazza Affari: risultato positivo per l'indice del settore alimentare italiano
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22 ottobre 2026 - 15.00
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, che continua la giornata in aumento dello 0,80% rispetto alla chiusura precedente.
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