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Piazza Affari: risultato positivo per l'indice del settore alimentare italiano

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Piazza Affari: risultato positivo per l'indice del settore alimentare italiano
Performance positiva per il comparto alimentare a Piazza Affari, che continua la giornata in aumento dello 0,80% rispetto alla chiusura precedente.
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