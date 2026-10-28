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Forte interesse per Caltagirone SpA

Finanza
Forte interesse per Caltagirone SpA
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre
Rialzo marcato per la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria, tra i componenti del FTSE Italia Mid Cap, che archivia la sessione in utile dello 0,22% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
A livello operativo, Caltagirone SpA è da comprare ai prezzi attuali pari a 9,11 Euro con stop loss individuato a quota 8,678 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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