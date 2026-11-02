Portobello, il voto dei creditori slitta al 30 gennaio 2027

In aggiornamento sulla procedura concordataria a seguito dell'udienza del 28 ottobre

(Teleborsa) - Portobello , facendo seguito a quanto comunicato il 18 ottobre scorso, rende noto che, all'esito dell'udienza del 28 ottobre dinanzi al Tribunale di Roma nell’ambito della procedura concordataria, il Collegio ha disposto il differimento dell’inizio delle operazioni di voto dei creditori al 30 gennaio 2027, con conseguente slittamento dei termini a ritroso non ancora scaduti.



Il Tribunale ha inoltre assegnato ai Commissari Giudiziali termine sino al 10 novembre 2026 per il deposito di un parere sul contenuto della memoria integrativa presentata dalla società, riservando all’esito ogni ulteriore provvedimento.



Nel corso dell’udienza, la società, attraverso i propri legali, ha richiamato i contenuti della memoria integrativa depositata, ribadendo la richiesta di prosecuzione della procedura concordataria.



Portobello prosegue le attività finalizzate all’attuazione del percorso di risanamento e alla continuità aziendale, secondo le linee già illustrate nel comunicato del 18 ottobre, che rimangono pertanto confermate ed invariate, mantenendo un costante raccordo con gli organi della procedura.

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