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Portobello, Borsa Italiana riammette le azioni questa mattina

Finanza
Portobello, Borsa Italiana riammette le azioni questa mattina
(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che questa mattina sono state riammesse le azioni di Portobello, società quotata su Euronext Growth Milan che opera attraverso l'attività di barter nel settore editoriale e pubblicitario e proprietaria dell'omonima catena retail, che erano state sospese venerdì in attesa di un comunicato. Nel weekend, la società ha comunicato che, nell'udienza del 28 ottobre, intende sottoporre agli organi della procedura le soluzioni individuate per sostituire la componente venuta meno e rafforzare le prospettive di attuazione del piano e di continuità aziendale.
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