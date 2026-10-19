Portobello, Borsa Italiana riammette le azioni questa mattina

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che questa mattina sono state riammesse le azioni
di Portobello
, società quotata su Euronext Growth Milan che opera attraverso l'attività di barter nel settore editoriale e pubblicitario e proprietaria dell'omonima catena retail, che erano state sospese venerdì
in attesa di un comunicato. Nel weekend, la società ha comunicato
che, nell'udienza del 28 ottobre, intende sottoporre agli organi della procedura le soluzioni individuate per sostituire la componente venuta meno e rafforzare le prospettive di attuazione del piano e di continuità aziendale.