ATON Green Storage, prorogate a febbraio 2027 le misure protettive e cautelari

(Teleborsa) - ATON Green Storage , società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel mercato dell'ingegnerizzazione e produzione di sistemi di accumulo di energia per impianti fotovoltaici, ha reso noto che il Tribunale di Modena ha prorogato fino al 14 febbraio 2027 le misure protettive e cautelari già confermate e concesse con ordinanza del 3 agosto 2026, nell'ambito del percorso di composizione negoziata della crisi.



La proroga è stata disposta nei medesimi limiti soggettivi e oggettivi dell'ordinanza del 3 agosto 2026, nei confronti dei creditori finanziari destinatari delle misure, ferme le ulteriori misure protettive di legge. Il Tribunale ha inoltre dato atto che le misure hanno continuato a operare anche tra la precedente scadenza del 17 ottobre 2026 e il provvedimento odierno. La nuova scadenza corrisponde alla durata massima complessiva di 240 giorni prevista dal CCII.

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