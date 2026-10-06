Wall Street chiude in rialzo

Treasury ancora ai massimi pluridecennali

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta in rialzo, riportando una variazione pari a +0,18% sul Dow Jones , mentre l' S&P-500 fa un salto in avanti dello 0,66%, portandosi a 7.774 punti. Positivo il Nasdaq 100 (+0,87%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l' S&P 100 (+0,63%).



A trainare la Borsa di New York è stato ancora il settore tech mentre il calo dei prezzi del petrolio ha offerto ulteriore sostegno ai mercati. A frenare l’entusiasmo resta però la dinamica dei rendimenti dei Treasury statunitensi, ancora vicini ai massimi degli ultimi decenni.



Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori materiali (+1,22%), telecomunicazioni (+1,14%) e energia (+0,89%).



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Visa (+2,54%), Nvidia (+2,12%), United Health (+1,80%) e Microsoft (+1,58%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Merck , che ha archiviato la seduta a -3,30%.



Soffre Salesforce , che evidenzia una perdita del 2,09%.



Pensosa Johnson & Johnson , con un calo frazionale dell'1,21%.



Tentenna Goldman Sachs , con un modesto ribasso dell'1,01%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano MercadoLibre (+9,72%), SpaceX (+7,65%), Western Digital (+6,29%) e Shopify (+5,75%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Nebius Group , che ha chiuso a -4,22%.



Preda dei venditori Ferrovial N.V , con un decremento del 3,36%.



Si concentrano le vendite su Intel , che soffre un calo del 2,63%.



Vendite su CoreWeave , che registra un ribasso del 2,49%.

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