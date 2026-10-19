CoreWeave, Ad Intrator vende azioni per un miliardo di dollari dall'IPO

(Teleborsa) - Michael Intrator, amministratore delegato di CoreWeave , insieme a entità a lui collegate, ha venduto azioni per un valore di quasi un miliardo di dollari a partire dall'IPO. Le vendite sono iniziate circa due mesi dopo che il titolo aveva raggiunto un massimo storico nel giugno 2025.



Stando ai documenti depositati presso le autorità di regolamentazione, le vendite hanno riguardato complessivamente oltre 10 milioni di azioni. La maggior parte di queste vendite, ad esclusione di circa 40 milioni di dollari, è avvenuta tramite piani di negoziazione prestabiliti, che consentono ai dirigenti di vendere titoli secondo un calendario prefissato e che non riflettono necessariamente la visione del management sull'andamento dell'azienda. La quota di circa 40 milioni di dollari non inclusa in tali piani è riconducibile a vendite effettuate per coprire gli oneri fiscali, con le azioni vendute sul mercato per pagare le imposte maturate al momento dell'acquisizione definitiva dei titoli.



Le vendite si sono verificate in una fase in cui CoreWeave ha rapidamente ampliato la propria rete di data center e incrementato la spesa per i chip Nvidia , al fine di soddisfare la domanda di potenza di calcolo per l'intelligenza artificiale, accumulando al contempo un portafoglio ordini superiore a 129 miliardi di dollari.



Ad agosto, la società di cloud computing per l'intelligenza artificiale ha rivisto al rialzo le previsioni per gli investimenti in conto capitale dell'anno, portandole in un intervallo compreso tra 35 e 39 miliardi di dollari.



Alla chiusura di venerdì 16 ottobre le azioni di CoreWeave sono crollate dell'11,91% a 61,39 dollari, corrispondente a una capitalizzazione di mercato di 34,3 miliardi di dollari, a fronte dei 38,4 miliardi della seduta precedente.

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