Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 2/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre
Punta con decisione al rialzo la performance dell'Eurostoxx 50, con una variazione percentuale dello 0,73%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'Eurostoxx 50 rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 6.212, mentre i supporti sono stimati a 6.136. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 6.287.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)