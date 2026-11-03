Bayer, migliorano i conti e le previsioni

Fatturato +4,1% e si riduce la perdita netta

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre del 2026, Bayer ha registrato un fatturato consolidato di 10,053 miliardi di euro, in crescita del 4,1% reported e dell'1,9% al netto degli effetti valutari e di portafoglio.



L'EBITDA al lordo delle voci straordinarie è aumentato del 6,9% a 1,615 miliardi di euro, includendo un effetto valutario positivo di 36 milioni di euro. L'EBIT è risultato negativo per 110 milioni di euro (terzo trimestre 2025: -543 milioni di euro), appesantito da una svalutazione di 307 milioni di euro sul marchio Xofigo all'interno della divisione farmaceutica.



L'EBIT ha inoltre scontato oneri straordinari netti per 407 milioni di euro (terzo trimestre 2025: 1,064 miliardi di euro) relativi principalmente a una svalutazione di 215 milioni di euro sul marchio Claritin all'interno della divisione Consumer Health, nonché a spese legali.



Il risultato netto si è attestato a -672 milioni di euro (terzo trimestre 2025: -963 milioni di euro). L'utile per azione rettificato è diminuito a 0,31 euro (terzo trimestre 2025: 0,49 euro), con il miglioramento della performance degli utili operativi che ha compensato solo parzialmente gli oneri non monetari derivanti dalle variazioni dei tassi di interesse.



Le prospettive

"I risultati ottenuti da inizio anno dimostrano che la nostra strategia sta funzionando e ci danno la fiducia necessaria per migliorare i nostri obiettivi per l'anno in termini di EBITDA rettificato, liquidità e debito", ha dichiarato la CFO Judith Hartmann.



Alla luce dei risultati del settore farmaceutico, Bayer ha rivisto al rialzo le previsioni per l'intero anno relative all'EBITDA margin ante oneri straordinari della divisione, portandolo tra il 25 e il 27% (previsione precedente: tra il 23 e il 25%). Di conseguenza, ora prevede che l'EBITDA di Gruppo ante oneri straordinari si attesti tra 9,8 e 10,3 miliardi di euro, al netto delle variazioni valutarie (previsione precedente: tra 9,6 e 10,1 miliardi di euro).



Infine, Bayer prevede ora che l'indebitamento finanziario netto a fine anno risulti inferiore rispetto alle previsioni precedenti, atteso ora tra 28,0 e 29,0 miliardi di euro (previsione precedente: tra 29,0 e 30,0 miliardi di euro).

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