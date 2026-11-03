Milano 3-nov
49.942 -0,01%
Nasdaq 3-nov
28.180 +0,68%
Dow Jones 3-nov
51.787 -0,38%
Londra 3-nov
10.638 -1,14%
Francoforte 3-nov
25.865 -0,45%

Borsa: Modesto recupero per il Nasdaq-100, in aumento dello 0,68%

Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 28.180,26 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per il Nasdaq-100, in aumento dello 0,68%
L'indice tecnologico di Wall Street conclude in progresso dello 0,68% e termina la sessione a 28.180,26 punti.
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