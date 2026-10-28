Milano 17:35
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Dow Jones 19:14
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Londra 17:35
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Borsa: Modesto recupero per Milano, in aumento dello 0,40%

Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 49.824,3 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Milano, in aumento dello 0,40%
Milano conclude in progresso dello 0,40%, archiviando la sessione a 49.824,3 punti.
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