Campari, spunta BlackRock con una posizione short

(Teleborsa) - Spunta una nuova posizione short su Campari , gruppo attivo nel settore delle bevande e quotato su Euronext Milan. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), BlackRock Financial Management ha comunicato ieri uno 0,5%. Nello storico non risultano comunicazioni precedenti del fondo sul titolo.



Immutata la posizione di AQR Capital Management (0,5% al 20 ottobre 2026).



La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).

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