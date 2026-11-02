Piazza Affari: andamento sostenuto per Campari

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l' azienda attiva nel settore beverage , in guadagno dell'1,99% sui valori precedenti.



L'andamento di Campari nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 6,415 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 6,261. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 6,161.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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