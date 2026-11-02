Piazza Affari: andamento sostenuto per Campari
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda attiva nel settore beverage, in guadagno dell'1,99% sui valori precedenti.
L'andamento di Campari nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 6,415 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 6,261. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 6,161.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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