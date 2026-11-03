Fitch taglia outlook a "negativo" per Credit Agricole e BNP Paribas dopo la Francia

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha rivisto l'outlook di Crédit Agricole e BNP Paribas da "stabile" a "negativo", confermando al contempo i rating delle due maggiori banche francesi ad "AA-". La revisione dell'outlook fa seguito al passaggio a "negativo" dell'outlook associato al rating della Francia (pari ad "A+"), avvenuto il 30 ottobre 2026, nonché alla conseguente revisione in senso negativo del trend relativo al contesto operativo per le banche francesi.



Secondo Fitch, la pressione al ribasso sul rating sovrano francese e sul contesto operativo comporta rischi moderati a medio termine per le valutazioni di Fitch in merito al profilo di rischio, alla redditività, alla capitalizzazione, nonché alla raccolta e alla liquidità di Crédit Agricole; e per il profilo di business, la redditività, nonché per la struttura di provvista e liquidità di BNP Paribas.



L'agenzia di rating sottolinea che i rating di Crédit Agricole riflettono il suo modello di business diversificato, che fa leva su posizioni di leadership in segmenti chiave, un prudente propensione al rischio, una solida qualità degli attivi, una redditività stabile, una forte capitalizzazione e una raccolta diversificata rispetto a quella delle grandi banche europee.



I rating di BNP Paribas sono sostenuti da un profilo di business stabile e diversificato. Ciò si traduce in una redditività solida e resiliente, che compensa in parte una capitalizzazione e una qualità degli attivi inferiori rispetto a quelle di altre banche universali e attive nei mercati globali (GTUB) con rating analogo, o di altri grandi istituti bancari francesi. Le attività sui mercati dei capitali contribuiscono per circa il 20% ai ricavi del gruppo: una quota superiore a quella riscontrata nella maggior parte delle grandi banche francesi, sebbene inferiore a quella della gran parte delle GTUB. La volatilità degli utili derivante da tali attività risulta gestibile, grazie alla diversificazione dei ricavi di BNP Paribas.

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