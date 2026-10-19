Milano 17:35
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Londra 17:35
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Parigi: giornata depressa per Credit Agricole

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: giornata depressa per Credit Agricole
Si muove verso il basso la banca francese, con una flessione del 2,58%.
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